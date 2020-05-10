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ELAZIĞ Anneler Günü'nde depremzede anneler unutulmadı

Anneler Günü'nde depremzede anneler unutulmadıELAZIĞ'da, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında depremzede anneler unutulmayarak, konteyner kentte kalan kadınlara karanfil dağıtıldı.

10.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 10.05.2020 21:10
Anneler Günü'nde depremzede anneler unutulmadı
ELAZIĞ'da, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında depremzede anneler unutulmayarak, konteyner kentte kalan kadınlara karanfil dağıtıldı.
Elazığ'da 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından konteyner kente yerleşen aileler, Anneler Günü'nde unutulmadı. Elazığ Valiliği'nce düzenlenen etkinlikle, konteyner kentte yaşayan kadınlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karanfil dağıtılarak, Anneler Günü kutlandı. Vefa ekipleri tarafından karanfil verilerek günleri kutlanan kadınlar, Elazığ Valiliği'ne teşekkürlerini iletti.
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ELAZIĞ Anneler Günü’nde depremzede anneler unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ Valiliği, Anneler Günü, Elazığ, Güncel, Haber

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