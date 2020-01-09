Haberler » Güncel » Elazığ atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal, yaşamını yitirdi - Haber

Elazığ atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal, yaşamını yitirdi

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce Elazığ ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

09.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:23
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal (90), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 17 Kasım 1937'deki Elazığ ziyareti sırasında karşılayanlar arasında bulunan ve o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Topal, bir süre önce kendisiyle röportaj yapan gazetecilere o unutamadığı günü, "Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Annem, 'Babası asker' dedi. Atatürk de, 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi" sözleriyle anlatmıştı.
Fatma Topal için bugün Bölge Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Topal'ın çocukları, torunları, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Fatma Topal'ın cenazesi kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)-
Elazığ atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal, yaşamını yitirdi

Mustafa Kemal Atatürk, Fatma Topal, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
17:56  Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Haber
17:56  "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Haber
17:55  Batman ncl hastası ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi - Haber
17:55  Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
16:11  Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı - Haber
9.01.2020 17:58:37