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Elazığ balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladıElazığ'da 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki balkondan düşen inşaat malzemeleri, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

30.09.2019 09:32
Balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı
Elazığ'da 8 katlı bir apartmanın 7'nci katındaki balkondan düşen inşaat malzemeleri, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 7'nci katının balkonundan kopan inşaat malzemeleri düştü. Taş parçaları, o sırada aşağıda bulunan Ali Tozkoparan (52) ve Erol Tozkoparan'a (37) isabet etti. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından ekipler, inşaat malzemesinin düştüğü evde inceleme başlattı.
Elazığ balkondan kopan beton parçaları 2 kişiyi yaraladı

Tozkoparan, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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