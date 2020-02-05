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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, depremzedelere ziyaretlerini sürdürüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ-Sivrice merkezli 24 Ocak Cuma günü yaşanan 6.8'lik depremin ardından depremzedelere ziyaretlerini sürdürüyor.

05.02.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:40Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, depremzedelere ziyaretlerini sürdürüyor

'ı sarsan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından mahalle ziyaretlerini sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ olarak zor günler geçiriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanımızdadır. Devlet millet işbirliğiyle ve dayanışma içerisinde depremin yaralarını saracağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte Abdullahpaşa, Sürsürü ve mahallelerinde hasar tespiti tamamlanan ve yıkımına başlanan binalarda incelemelerde bulunan Başkan Şerifoğulları, Kentsel Dönüşüm İrtibat bürolarına geçerek değerlendirmelerde bulundular.

Başkan Şerifoğulları daha sonra Elazığ Milletvekili Metin Bulut ile birlikte depremzedeleri ziyaret etti. Sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Şerifoğulları, devletin tüm imkanlarının depremin yaralarının sarılması için seferber edildiğini belirterek, "Elazığ olarak zor günler geçiriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanımızdadır. Bizler de Elazığ Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla ve personelimizle birlikte ilk andan beri hemşehrilerimizin yanındayız. Hayır Çarşımız aracılılığıyla gıdadan giyime ihtiyaçların giderilmesi için katkı sağlarken, aşevlerimiz aracılığıyla da depremzede kardeşlerimize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Devlet millet işbirliğiyle ve dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatacağız." diye konuştu.


Mustafapaşa, Murat Kurum, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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