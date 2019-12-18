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Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:40Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, AA'nın
Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şerifoğulları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Şerifoğulları, yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.
Şerifoğulları, AA'nın Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı insan hikayesi haberleriyle Anadolu'nun sesi olduğunu belirtti.

AA'nın Türkiye'nin gür sesini dünyaya duyurmak gibi önemli bir misyon üstlenmesinin yanı sıra dünyadaki tüm mazlumların sesi olmaya gayret gösterdiğini ifade eden Şerifoğulları, oy verdiği fotoğraflarda bu özellikleri dikkate aldığını dile getirdi.
Haber kategorisinde Mehmetçiğin hem kahramanlığını hem de şefkat elini yansıtan, sporda ise Türk milletinin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya gösteren fotoğrafları seçtiğini kaydeden Şerifoğulları, "Yaşamda tercihim, Suriye'deki iç savaşta ayağını kaybeden bir babanın yine kolu ve ayağı olmayan evladına ilgisini, muhabbetini ve sevgisini anlatan fotoğraf oldu." dedi.

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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