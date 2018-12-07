Elâzığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu Konsere Hazırlanıyor

Elâzığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu, kültür etkinlikleri programları kapsamında 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 20.00 de Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın himayelerinde tüm belediye camiasına ve hemen ardından 13 Aralık günü ise tüm halka özel bir "Harput Müziği Konseri" sunacak.

Elâzığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu Şefi Naci Sönmez yönetiminde gerçekleşecek olan konserde, birbirinden özel ezgileri seslendirecek olan koro, birçok yöreden türküler söyleyecek.

Elazığ Belediyesi Konservatuarı'nın 5 şubat 2018 tarihi itibariyle Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın onaylarıyla halkımıza büyük bir müjde olarak açıkladığını söyleyen Elâzığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu Şefi Naci Sönmez, 27 Nisan 2018'de ilk eğitim faaliyeti ile ilk açılışta sade bir konser ile sezonu açtıklarını, 9 Haziran 2018'de Belediye Konservatuarı Türk Müziği Korosu'nun Ramazan ayı münasebetiyle 'Türk Tasavvuf Müziği Konseri' verdiğini belirtti. Sönmez; "Elazığ Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'ın sözlerini büyük bir hedef olarak aldık. 'Türkiye'de ses getirecek konservatuarı kuruyoruz' diyerek halkımıza açıkladı. Gerçekten bu söz çok manidar çok önemliydi bizim için. 70 kişilik heyet bugün 'Harput Müziği Konseri' ile iki katına çıktı. Yaklaşık 140 civarında hanende, sazende kadrosu ile Harput Müziğimizi icra etmek üzere önümüzdeki hafta 12 Aralık 2018 çarşamba günü belediye camiamıza, başkan yardımcılarımıza, belediye birim müdürlerimize ve belediyede çalışan tüm personelimize bir konser sunacağız. Aynı konserin ertesi günü Elâzığ halkına bu büyük dev kadro ile sunacağız. Bütün sanatsever halkımızı konserimize bu vesile ile davet ediyoruz ve bizi bugüne kadar destek veren bütün müzik severlere ve sanat camiasına şükranlarımızı arz ediyoruz"dedi.

Elâzığ Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Korosu tarafından 13 Aralık 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecek "Harput Müziği Konseri" halka açık ve ücretsiz olacak.