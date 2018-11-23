Elazığ Belediyesi 2. Ulusal Kitap Fuarı Açıldı

Elazığ
Belediyesi 2. Ulusal Kitap Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Elazığ Belediyesi Fuar ve Sergi Alanı'ndaki fuarda çok sayıda yayınevi kitaplarını sergiledi. Şair ve yazarların da katıldığı fuar yoğun ilgi gördü.
Açılışta konuşan Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül
, Elazığ Belediyesi öncülüğünde düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Bütün Elazığlıları fuara davet eden Gül, "Bütün yavrularımızı, okullardaki öğrencilerimizi buraya taşıyıp ve her bir okula da bir yazarı zimmetlemek marifetiyle o yazarın olduğu günde o okulumuz müdürleriyle ve öğretmenleriyle burada yer alacaklar. Bu şekilde hem o yazardan hem de kitaplardan istifade etmiş olacaklar." diye konuştu.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
da Elazığ'ın hem ulusal hem uluslararası alanda tanınmış yazarlara sahip bir kültür şehri olduğunu dile getirdi.
Böyle bir kentte var olan kültür, medeniyet ve sanat değerlerini Elazığlılarla buluşturmak için etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Yanılmaz, şunları söyledi:
"2014 yılından bugüne kadar Elazığ'da birçok farkındalığa imza attık. Elazığ'ımız alışılmamış şeyleri yaşamaya başladı. Özellikle tarihin derinliklerinden gelen kültür, sanat, edebiyat, şiir ve musikinin merkezi olan Elazığ'ımızda kitap fuarı olmazsa olmazlarımızdandır. İlk iki yıl hazırlıklarını yaptıktan sonra geçen yıl birinci kitap fuarının açılışını yapmıştık. Elhamdülillah, 75 bin katılımcıyla Elazığ Kitap Fuarı hem gelen yayıncılar tarafından hem de yazarlarımız ve şairlerimiz tarafından örnek bir fuar olarak gösterildi."
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay
da yaptığı konuşmada, medeniyetlerin seviyesinin artık kitap okuma alışkanlığıyla ölçüldüğünü söyledi.
Fuar, 2 Aralık
'a kadar ziyarete açık olacak.
Elazığ