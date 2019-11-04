Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nı 125 bin kişi ziyaret etti

Elazığ Valiliği önünde yer alan meydanda, 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında açılan fuarda, Türkiye'nin önde gelen 70 yayınevi tarafından binlerce kitap okuyucuyla buluşturuldu. 10 günlük fuar süresince onlarca yazar ve şair de söyleşi ve imza programlarıyla okuyucularıyla bir araya geldi.

ÜNLÜ YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞTU

Kitap dostlarından yoğun ilgi gören Elazığ Belediyesi 3. Kitap Fuarı okur-yazar buluşmalarında, değerli kalemler Okay Tiryakioğlu, Cansu Canan Özgen, Hasan Ali Toptaş, Feride Çetin, Bekir Manav, Nurullah Genç, Serhat Yabancı, Kahraman Tazeoğlu, Nilgün Bodur, Ahmet Turgut, Yavuz Bahadıroğlu, Aşkım Kapışmak, Beşir Ayvazoğlu, Hatice Kübra Tongar, Ahmet Şimşirgil, Sinan Yağmur, Hakan Günday ve Bahadır Yenişehirlioğlu imza ve söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluştu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören imza ve söyleşi programlarına katılan ünlü isimler de gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldılar.

Öte yandan fuar süresince Elazığlı yazar ve şairlere de ücretsiz stantlar tahsis edildi. Tahsis edilen stantlarda her gün Elazığlı dört yazar ve şair okuyucularıyla buluştu.

30 BİN ÖĞRENCİ FUARA TAŞINDI

Özellikle gençleri kitapla buluşturmayı hedefleyen Elazığ Belediyesi tarafından 10 günlük fuar süresince tahsis edilen araçlarla, 30 bin öğrenci fuar alanına taşındı.

Kitap Fuarını gezen öğrenciler, binlerce kitap arasından kendilerine hitap eden eserleri alma fırsatı buldu. Kitapların büyülü dünyasında keyifle alışveriş yapan gençler, fuar ziyaretlerinin ardından yine Elazığ Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla okullarına taşındı.

TUR OTOBÜSÜ MİNİKLERİN HİZMETİNDE

Şehrin turistik değerlerinin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan tur otobüsü de fuar süresince miniklere özel hizmet sundu. İlkokul öğrencileri fuar alanına tur otobüsüyle taşındı.

KİTAP HAVUZUNA YOĞUN İLGİ

Elazığ Belediyesi tarafından fuar bünyesinde oluşturulan 'kitap havuzu' kitap dostlarından yoğun ilgi gördü. Fuar alanını ziyaret edenlerin kitap bağışında bulunduğu kitap havuzunda 5 bin kitap birikti. Kitap havuzunda biriken kitaplar, başta köyler olmak üzere kitap eksiği bulunan okullara bağışlanacak.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: "GENÇLERİMİZİN FUARA OLAN İLGİSİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Kitap Fuarının binlerce yıllık kültür ve tarih mirasına sahip Elazığ'a çok yakışan bir organizasyon olduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Şehrimizin kültürel yaşamına ve tanıtımına önemli katkılar sağlayan fuarımızı 125 bin kişi ziyaret etti. Fuar süresince onlarca yazar ve şairimizi ağırladık. Özellikle gençlerimizin fuara olan ilgisinden ötürü çok mutluyum. Fuar süresince söyleşi ve imza programlarıyla hemşehrilerimizle buluşan değerli yazar ve şairlerimiz ile yüksek katılım sağlayan hemşehrilerime teşekkür ederim." dedi.