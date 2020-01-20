Elazığ Belediyesi 5 adet büfe ve 1 adet iş yerini ihaleye çıkarıyor

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ataşehir Mahallesi Kibar Sokak'ta bulunan büfenin 18 Bin TL muhammen bedelle, Salıbaba Mahallesi Evliya Caddesi üzerinde bulunan büfenin 5 Bin TL muhammen bedelle, Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak'ta bulunan büfenin 8 Bin TL muhammen bedelle, Kırklar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan büfenin 10 Bin TL muhammen bedelle, Güney Çevreyolu üzerinde bulunan büfenin 15 Bin TL muhammen bedelle ve Harput Kurşunlu Cami yanında bulunan iş yerinin de 5 Bin TL muhammen bedelle 5 yıllığına, açık artırma usulüyle ihaleye çıkarılacağı belirtildi.

Açıklamada ihalenin 29 Ocak 2020'de 10.00-11.00 saatleri arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirileceği ifade edilerek, ilgililerin, ihale bedelinin % 3'ü olan geçici teminat bedelini ve ihale iştirak teminat bedeli olan 5 Bin TL'yi yatırarak, gerekli evraklarla birlikte İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz etmeleri istendi.