Elazığ Belediyesi çevre yürüyüşü düzenleyecek

Etkinlikler kapsamında ayrıca çevresel duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlenecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında, Elazığ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğiyle çevresel duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada yürüyüşün 11 Haziran Salı günü saat 10.00'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başlayıp Öğretmenevi önünde tamamlanacağı kaydedildi.

Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca çöp toplama faaliyeti de yapılacağının ifade edildiği açıklamada, "Daha yaşanabilir bir dünya, daha sağlıklı bir çevre için toplumun tüm kesimlerinde gerekli duyarlılığın oluşması en değerli hassasiyetlerimiz arasındadır. Çevre Koruma Haftası, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için toplum hassasiyetinin artırılması adına bir fırsattır. Çevresel duyarlılığın ve çevre koruma hassasiyetinin artırılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenleyeceğimiz organizasyona tüm halkımız davetlidir" denildi.

Kaynak: Bültenler