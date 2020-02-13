Elazığ Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi gece boyu devam etti

Gece boyunca çalışmaları yakından takip eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çalışmaların 3 vardiya halinde ve 24 saat esaslı olarak devam edeceğini kaydetti.

Elazığ Belediyesine bağlı ekipler, kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışının başladığı andan itibaren 10 greyder, 5 kar küreme-tuzlama aracı, 2 solüsyon aracı ve 5 yükleyici kepçe ile şehrin ana bulvar ve caddeleri ile tüm güzergahlarda çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Gece boyunca çalışmaları yakından takip eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları; "Şehrimizde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından hazır olan ekiplerimizin tamamını sahaya sürdük. Gece sabaha kadar çalışan ekiplerimiz, tüm ana arterleri ve ana ulaşım akslarını kardan temizleyerek mahallelerdeki ara yollarda da çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Sabah saatlerinde trafikte buzlanmadan kaynaklı olumsuzlukların yaşanmaması için de gece boyunca tuzlama ve solüsyon araçlarımız devriye çalışmalarını sürdürdü. Tüm bu çalışmalar 3 vardiya halinde ve 24 saat esaslı olarak devam edecek. Yağan kar yapışkan bir özelliğe sahip olduğu için yerle temas ettiği andan kısa bir süre sonra kaldırılması çok zor oluyor. Bunun için ekiplerimiz solüsyon, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını olabildiğince hızlı yapmaya gayret ediyor. Tabi kar yağışı halen devam ettiği için vatandaşlarımızın kendi araçlarını kullanmamalarını, toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini istiyoruz. Bu hem daha güvenli olacak hem de ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak" şeklinde konuştu.

Belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü gören vatandaşlar da cadde ve sokaklar ile kaldırımlardaki karları temizleyen ekiplere teşekkür etti.