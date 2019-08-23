Elazığ Belediyesi kent-köy projesi için çalışmalara başladı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Kent-Köy Projesi, Çayda Çıra Mahallesi, TOKİ 1. Etap Konutları arka kısmında (Anguzu Baba Sokak) yer alan 50.000 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek.

Proje kapsamında alanda, çocuk eğitim ve aktivite noktaları, organik tarım alanları, meyve bahçesi, köy çeşmesi, yel değirmeni, su değirmeni, köy kahvesi, organik ürün marketi, çiftlik alanı, oyun parkları, kondisyon alanı, bisiklet parkuru, yürüyüş alanları ve otopark yer alacak.

Toplam 45.000 metrekarelik bitkisel peyzaj alanı, 4.500 metrekarelik yapısal peyzaj alanı, 500 metrekarelik yapı alanı şeklinde planlanan projenin ihale hazırlıklarına başlandı.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI, ALANDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Proje uygulama alanında incelemelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kent-Köy Projesi, çocuklarımızın doğal yaşamı tanıması adına çok önemli kazanımlar sağlayacağımız özel bir çalışma olacak. Projeyle çocuklarımızı şehrin merkezinde doğayla buluşturacağız, onlara doğal yaşamı tanıma ve yaşama olanağı kazandıracağız. Bu projemizle günümüz şartlarında belli koşullar arasına sıkışmış çocuklarımızı gerçek yaşamla buluşturacağız, onların doğal yaşamı, kültürümüzü tanımalarına olanak sağlayacağız. Büyük önem verdiğimiz bu projemizde ihale aşamasına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah görev süremiz içerisinde vaat ettiğimiz tüm projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir şehirde hayatlarını sürdürmelerine imkan tanıyacağız. Ben hayata geçireceğimiz projemizin şimdiden Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.