Elazığ Belediyesi mesire alanlarını kullanıma kapattı

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinde kalmalarının büyük önem arz ettiğine dikkat çekilerek, "Elazığ Belediyesi olarak Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından toplum sağlığını korumak adına hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşlarımızın da evlerinde kalarak, toplu kullanım alanlarından uzak durmaları büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda alınan önlemler kapsamında sosyal tesisleri daha önceden kapatılan Kültür Park ile Şehit Polis Fethi Sekin ve Cip Mesire Alanlarımız ikinci bir talimata kadar kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere ilişkin gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." denildi.

Kaynak: Bültenler