Elazığ Belediyesi'nden Bir Konferans Daha

2018 yılının 'Kültür ve Sanat Yılı' olacağını söyleyen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın talimatlarıyla Elazığ Belediyesi, "Başarıda, Moral ve Motivasyon" konulu konferans ile 1203'üncü etkinliğine imza atıyor.
Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, tarafından gerçekleştirilecek konferans saat 10.00'da öğrencilere, saat 18.00'da ise velilere verilecek şekilde toplamda iki seans olarak gerçekleştirilecek.
Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde 7 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek konferansta Eğitimci-Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, arkadaşın önemi, başarı için hedefin büyüklüğü, başarısızlığın temelinde mazeret üretimi gibi birçok konuda konferans gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada Elazığlı vatandaşların konferansa davetli olduğu bildirildi.
Mücahit Yanılmaz,Elazığ
06 Aralık 2018 Perşembe 16:58