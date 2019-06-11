Elazığ Belediyesi'nden çevre yürüyüşü

Elazığ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanından başlayarak, Öğretmenevi önünde tamamlandı. Yürüyüşe, Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, Elazığ Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Katılımcılar yürüyüş boyunca güzergah üzerindeki atıkları toplayarak, daha yaşanabilir bir dünya için çevre temizliğine dikkat çekti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, düzenlenen organizasyonla Çevre Koruma Haftası'nda çevresel konularda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara da daha yaşanabilir bir dünya için kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Yürüyüş sonrası Öğretmenevi önünde kurulan platformda vatandaşlara çiçek ve çam fidanı dağıtıldı.

BELEDİYE PERSONELİ ÇİÇEK DİKTİ

Çevre Koruma Haftası kutlamalarının bir diğer ayağında ise Elazığ Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekiplerince, haftanın önemine dikkat çekmek adına mini temizlik araçlarının katılımıyla Karayolları Kavşağından Öğretmenevi güzergahı boyunca temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yine Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri de şehrin farklı noktalarında çiçek dikim çalışması gerçekleştirerek, çevrenin korunması ve yaşatılmasına dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler