Elazığ Belediyesi'nden çocuklara moral desteği

Elazığ Belediyesi, Sivrice merkezli 6.8 şiddetli depremin ardından depremin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da özellikle çocuklarda depremin oluşturduğu travmanın izlerini gidermeye yönelik desteklerini sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ADEM) uzmanları ile Elazığ Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından Kültür Park yerleşkesinde yer alan 1516 nolu kafede hizmete başlayan Elazığ Belediyesi Deprem Destek Merkezinde bugün anaokulu öğrencileri ağırlandı.

Çocuklar, kitap okuma etkinliği, oyun etkinlikleri, satranç, mangala, el sanatları, drama, müzik, resim, sinema ve Hacivat Karagöz gösterileri ile moral buldu. Çeşitli oyunlar ve etkinliklerle keyifli zaman geçiren miniklere program sonunda oyuncaklar hediye edildi.