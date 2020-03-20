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Elaziğ Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanları, Elazığ Belediyesi toplu ulaşım araçlarından 10 Nisan'a kadar ücretsiz yararlanacak.

20.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:01
Elaziğ Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Korona virüs ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının 10 Nisan 2020 tarihine kadar Elazığ Belediyesi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini duyurdu.

Korona virüs ile yürütülen zorlu mücadelede en büyük fedakarlığı sağlık çalışanlarının gösterdiğini ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün ve ülkemizde de görülmesinin ardından zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu süreçte insan yaşamı için büyük bir fedakarlık ve üstün bir gayretle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek sağlamak adına böyle bir karar aldık. Tüm sağlık çalışanlarımız, personel kimliğini göstererek, Elazığ Belediyesi toplu ulaşım araçlarından 10 Nisan tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler" dedi.

Öte yandan sağlık çalışanları Salı Pazarında bulunan Elazığ Belediyesi'ne ait çok katlı elektromekanik otoparktan da kimliklerini göstererek ücretsiz yararlanabilecekler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Güncel

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