Elazığ Belediyesi'nden üst yapı ve ilaçlama çalışmaları

Elazığ Belediyesi, asfalt serim ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mobil beyaz masa ile mahalle mahalle gezerek vatandaşların, taleplerini yerinde dinlemeye devam ettiği bildirildi.

Elazığ Belediyesi'nden üst yapı ve ilaçlama çalışmaları
09.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32
Elazığ Belediyesi, asfalt serim ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mobil beyaz masa ile mahalle mahalle gezerek vatandaşların, taleplerini yerinde dinlemeye devam ettiği bildirildi.

Elazığ Belediyesi, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şehir içi trafik konforunu artırma hedefi doğrultusunda yeni yol, yol genişletme, asfalt bakım onarım çalışmaları yapıldığı aktarıldı. Ekiplerin Cumhuriyet Mahallesi 1. Etap TOKİ'lerinin Salim Hazardağlı Caddesi ile bağlantı yolunda asfalt serim çalışması gerçekleştirdiği, Doğukent Mahallesinde yeni açılan 200 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 86. Sokak'ta da çalışmaların tamamlandığını, 86. Sokak'da ise asfalt seriminin ardından hizmete sunulduğu kaydedildi.

Sıcakların artmasıyla beraber Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de halk sağlığını korumak amacıyla 38 mahallede haftanın 7 günü ilaçlama çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan 153 Mobil Beyaz Masa ekibininde, vatandaşların taleplerini dinlemek, sorunlarına çözüm üretmek amacıyla mahalle ziyaretlerini kapsamında Akpınar'da talep ve şikayetleri dinlediği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim’in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Haberler››Güncel››Elazığ Belediyesi'nden üst yapı ve ilaçlama çalışmaları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:29: Gaziantep'te orman yangını - Haber 17:29: Balıkesir'de akıllı durak dönemi - Haber 17:29: Karesi Belediyesi, Kovid-19'la mücadelesini kırsalda sürdürüyor - Haber 17:29: Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, siyahilerle ilgili animasyon için özür diledi - Haber 17:28: Çanakkale merkezli 4 ilde kaçak etil alkol operasyonu: 17 gözaltı - Haber 17:05: AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti - Haber 16:04: İlk kez yüz yüze toplanan Kabine toplantısı başladı! Gündemde 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması var - Haber 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 15:36: Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor - Haber 09:49: Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var - Haberler