Elazığ Belediyesi'nden Vergi Borcu Uyarısı

Elazığ
Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisine ait ikinci taksit ödemelerinin ay sonuna kadar yapılması gerektiğini bildirdi.
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Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılı emlak ve çevre vergisinin ikinci taksit ödemelerinin, 30 Kasım Cuma gününe kadar ödenmesi gerektiği belirtildi.
Mükelleflerin mağdur olmamaları için vergilerini Elazığ Belediyesi veznelerinden ödemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Emlak ve çevre temizlik vergisi borcu olan vatandaşlar, ödemelerini 30 Kasım'a kadar belediye merkez binada yer alan vezne veya belediye tahsilat gişelerinden nakit ya da kredi kartıyla yapabilecek. Vergi borcu bulunan mükellefler mesai bitiminden sonra ise Ahmet Aytar
Meydanı'nda bulunan tahsilat bürolarından hafta içi 17.00 ile 22.00, hafta sonları ise 8.30 ile 22.00 saatleri arasında ödeme yapabilecek."
Elazığ
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:52