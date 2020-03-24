Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Elazığ Belediyesi'nden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evde temizlik hizmeti - Haberler

Elazığ Belediyesi'nden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evde temizlik hizmeti

Elazığ Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmetini sürdürüyor.

24.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:30
Elazığ Belediyesi'nden yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara evde temizlik hizmeti

Korona virüsle mücadelede şehir genelinde çalışmalarını en etkin şekilde sürdüren Elazığ Belediyesi, bu zorlu süreçte yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşları da ihmal etmeyerek, Evde Temizlik Ve Bakım Hizmetleri Projesine kesintisiz devam ediyor. Yapılan başvurular doğrultusunda baştacı yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişilere yönelik sunulan hizmet doğrultusunda ekipler tarafından evlerde yerler, halılar süpürülüp siliniyor, toz alınıyor, cam, kapı ve çerçeveleri temizleniyor, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapılıyor, balkonları yıkanıyor. Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarla tertemiz hale getirilen evler, sahiplerine teslim ediliyor.

Korona virüs tehdidinin etkin olduğu bu dönemde sunulan hizmet vatandaşlar tarafından takdir toplanırken, hizmetten yararlanan vatandaşlar da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Elazığ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Doktor çiftin çocuklarıyla tebessüm ettiren görüşmesi - Haber 18:32: Adalet Bakanı Gül'den yaşlı adamı rencide eden kişi hakkında verilen kararla ilgili açıklama... - Haber 18:32: Kılıçdaroğlu, CHP'li il belediye başkanlarıyla "Kovid-19" toplantısı yaptı Açıklaması - Haber 18:31: Tepki çeken videoya gözaltı (2) - Haber 18:30: SİVAS Yurt dışından Sivas'a gelen öğrenciler, karantinada ilk günü geçirdi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'nın korkutarak video çeken gence evden çıkma yasağı ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading