Elazığ Belediyesi'nden yaşlılar, engelliler ve kronik hastalar için alışveriş hizmeti

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından sunulan hizmet doğrultusunda Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalar ve engelli vatandaşlara ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek sağlanıyor.

Kapsam dahilindeki vatandaşların 153 Beyaz Masa çağrı merkezini aramalarının ardından belirtilen adrese ulaşan ekipler, alışveriş listesi ve bedelini aldıktan sonra talep edilen ürünleri temin ederek, faturalarıyla birlikte kapılarında vatandaşa teslim ediyor. Başlatılan uygulama vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: Bültenler