Elazığ Belediyesi sebze halinden ürün çıkış saatlerini yeniden düzenledi

Yapılan düzenleme doğrultusunda Sebze Halinden ürün çıkış saatleri 04.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Korona virüs tedbirleri kapsamında Sebze Halinden ürün çıkış saatlerine yeni düzenleme getirildiği belirtilerek, "Esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda yapılan yeni düzenleme çerçevesinde Sebze Halinden ürün çıkış saatleri 04.00 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

Kaynak: Bültenler