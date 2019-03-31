Elazığ Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Elazığ için sandığa giden vatandaşlar, Elazığ Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Elazığ seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Elazığ'da kim önde? Elazığ seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Elazığ Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Şahin Şerifoğulları yarışacak. Millet İttifakı adına İYİ Parti'den ise Ali Şekerdağ aday gösterildi. MHP'den Bilal Çoban, SP'den Haluk Arslan Elazığ Belediye Başkanlığı için aday oldu.

ELAZIĞ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Elazığ Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart Yerel Seçimlerdeki son dakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Elazığ Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Elazığ'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Elazığ'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Bilal Çoban, AK Parti adına Mücahit Yanılmaz, CHP adına Hamza Sorgucu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den % 55.81 oy oranı ile Elazığ Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Bilal Çoban ise % 29.13 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Hamza Sorgucu % 7.04 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.