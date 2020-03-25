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Elazığ belediyesi temizlik ekiplerinden kesintisiz korona virüs mesaisi

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından başlattıkları hijyen ve dezenfekte çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyorlar.

25.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:16
Elazığ belediyesi temizlik ekiplerinden kesintisiz korona virüs mesaisi

Elazığ Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle (KOVİD 19) etkin mücadelede ilk adım olan hijyen sağlanması noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan alanlar önce buharlı araçlar ve özel solüsyonlarla yıkanıyor, ardından da dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor.

ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar, meydanlar, parklar, otobüs durakları gibi alanlarda buharlı ve basınçlı temizlik araçlarıyla yıkama çalışması gerçekleştirirken, çöp konteynerleri de bu çalışma kapsamında titizlikle dezenfekte ediliyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda çöp konteynerleri çöplerin alınmasının ardından önce konteyner yıkama makinesi ile yıkanıyor ardından da dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor. Ekipler yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca kullandıkları ekipman ve araçları da düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Elazığ, Güncel

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