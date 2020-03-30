Elazığ Belediyesi toplu taşımada boş koltuk uygulaması başlattı

Elazığ Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği şehir içi toplu taşıma araçlarının yüzde 50'lik doluluk oranları ile sefer yapması kararı doğrultusunda toplu ulaşım araçlarında düzenlemeye gitti.

Elazığ Belediyesi tarafından toplu ulaşım araçlarında güvenli mesafenin korunması için yapılan düzenleme doğrultusunda, yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını sınırlandırmak amacıyla koltuklarda bir koltuk boş bırakıldı.

Boş bırakılması gereken koltukların üstüne yapıştırılan 'Lütfen Bu Koltuğu Daha Sağlıklı Yarınlar İçin Boş Bırakın' afişleri ile toplu ulaşım araçlarında bir metre kuralına işlevsellik kazandırıldı.

Kaynak: Bültenler