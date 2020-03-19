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Elazığ Belediyesi zabıta ekiplerinden unlu mamul üreticilerine korona virüs tebligatı

Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren pastane, tatlıcı ve unlu mamul üreticilerine korona virüs nedeniyle oturma alanlarının kapatıldığına dair tebliğde bulundu.

19.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:46
Elazığ Belediyesi zabıta ekiplerinden unlu mamul üreticilerine korona virüs tebligatı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunca alınan karar gereği pastaneler, tatlıcılar ve unlu mamul üreticileri gibi umuma açık istirahat yerlerinin oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda

Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren pastaneler, tatlıcılar ve unlu mamul üreticilerine tebliğde bulunuldu.

KUAFÖR VE FIRINLARA HİJYEN DENETİMİ

Öte yandan Elazığ Belediyesi Zabıta ekipleri Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda fırın ve kuaförlere yönelik hijyen denetimlerini de sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları denetimlerde, esnafa halk sağlığını korumak adına çalışanlara maske, eldiven ve dezenfektan gibi sağlık açısından hayati önem taşıyan malzemelerin kullanılması hususları ile hijyen konusuna azami titizlik gösterilmesi noktasında uyarıda bulunuyorlar.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Zabıta, Güncel

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