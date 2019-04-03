Elazığ Belediyesinde Devir-Teslim Töreni

Devir-teslim törenine Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Murat Öz, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları Şerafettin Yıldırım, Mustafa Tunç, eski ve yeni belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YANILMAZ: "HİZMET BAYRAĞINI ŞAHİN BEY'E TESLİM EDİYORUZ"

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen tören ile hizmet koltuğunu Şahin Şerifoğulları'na devreden Yanılmaz, yeni belediye başkanına görevinde başarılar dileyerek, beş yıl süreyle yürüttükleri hizmet bayrağını Şahin Bey'e devrettiklerini söyledi. Elazığ'ın her alanda kalkınmayı sonuna kadar hak eden bir il olduğunu aktaran Yanılmaz, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Elazığ milli ve manevi değerlerine her zaman sahip çıkmış bir kenttir. Böyle bir şehre hizmet etmek büyük şereftir. Beş yıl önce devraldığımız bu bayrağı bizler de Şahin Bey'e devredeceğiz. Şahin Bey de en güzel hizmetleri bu saatten sonra Ak Belediyecilik kapsamında vermeye devam edecektir. Elazığ'da çok olgun bir seçim süreci geçti. Özellikle basın mensubu kardeşlerimizle çok yoğun bir süreç geçirdik. Elazığ'ımıza hizmet edecek olan Şahin Şerifoğulları'na başarılar diliyorum. Rabbim yolunu açık etsin" diye konuştu.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI: "HEMŞERİLERİMİZİ MAHCUP ETMEMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Elazığ'a bir an önce hizmet etmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise Elazığ'a önemli hizmetlerde bulunmuş Başkan Yanılmaz'a teşekkür ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün hizmette bayrak değişimi gerçekleştiriyoruz. Mücahit Bey'e, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmette aldığımız bayrağı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Adil ve şeffaf bir şekilde bu şehri yöneteceğimizi hep söyledik. Allah razı olsun hemşerilerimiz bizi bu göreve layık gördüler. Bundan sonra onları mahcup etmemek adına gece gündüz çalışacağız. Mücahit Bey ile sürekli istişare halinde olup ağabey-kardeşlik hukukumuzu devam ettireceğiz. Partiye gönül vermiş herkesle beraber çok yoğun bir süreç geçirdik. Bu saatten sonra bizlere durmak yok. Şehrimizin her alanda kalkınmasını sağlayabilmek için elimizden geleni yapacağız. Rabbim bizleri utandırmasın. " dedi.

Kaynak: Bültenler