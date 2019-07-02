02.07.2019 15:00
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Elazığ Belediyesinden Robotik Eğitim Kursu

Elazığ Belediyesinden Robotik Eğitim Kursu

Kültür Park Genç Yaşam Merkezi bünyesinde verilecek eğitimlerde robotik ve drone kursları olmak üzere 2 farklı alanda eğitimler uygulanacak.

Elazığ Belediyesinin, teknoloji çağının gerekliliklerine cevap verebilen bir nesil yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Robot Atölyesi-Robotik Eğitim Kursları için yeni dönem kayıtları başladı. Kayıtlar 5 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek.

4 hafta sürecek robotik eğitim kurslarına 9-18 yaş aralığındaki öğrenciler, 5 Hafta sürecek drone eğitimlerine ise 13-18 yaş grubundaki gençler kayıt yaptırabilecek.

Konuyla ilgili Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada gençlerin mantıksal ve analitik düşünme yetilerini geliştirecek, bilgisayar destekli eğitim uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini artıracak kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Kültür Park Camisi yanında bulunan Genç Yaşam Merkezi'ne başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Bültenler
Elazığ , Genç , Güncel

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