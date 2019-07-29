Elazığ Belediyesinden uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

EBEGEM'de KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başlatıldı.

EBEGEM Eğitim Uzmanı Hakan Özcan tarafından gerçekleştirilecek eğitimler 29 Temmuz- 26 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 grup halinde yapılacak.

Elazığ Belediyesi'nden yapılan açıklamada, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını hayata geçirmek ve girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak amacıyla yapılacak eğitimlerin 30 saat süreceği belirtildi.

Eğitimlerde ayrıca yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasının ve sürdürülmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, 29 Temmuz 2019 tarihinde ücretsiz olarak başlayacak eğitimlerin sonunda girişimcilik belgesinin verileceği eğitim programlarına başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılmak isteyenlerin eğitim başlama tarihinden en geç 5 gün önce müracaat etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İleri Girişimci Eğitimi Yenilikçi, Orta Yüksek/Yüksek Teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösterecek girişimcilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amacıyla verilir. İleri Girişimci Eğitiminin hedef kitlesi İleri Girişimci Programına başvuracak girişimcilerdir. Eğitime katılacak girişimci, Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olmalıdır. İleri Girişimcilik Eğitimi Networking (Ağ Kurma) Girişimin Finansal Yapısının Belirlenmesi ve Yönetimi, Yeni Girişimler için Finansal Kaynaklara Erişim, Yenilik Yönetimi, Fikri Mülkiyet Hakları, Girişimin Profesyonel Yönetimi ve KOBİ'lerde Stratejik Yönetim, Büyüme Sürecinin Yönetimi ve Büyüme Stratejileri ve İş Planı Geliştirme bölümlerinden oluşmaktadır"