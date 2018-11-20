Elazığ Belediyesinin 2019 Mali Bütçesi 550 Milyon Tl

20 Kasım 2018 Salı 15:21



20 Kasım 2018 Salı 15:21

Elazığ Belediyesi'nin 2019 yılı mali bütçesi, belediye meclis toplantısında alınan kararla 550 milyon TL olarak belirlendi.Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 20 günde gerçekleştirilen çalışmalarla meclis üyelerine sunuldu. Düzenlenen oturumda önümüzdeki yılın bütçesi 550 milyon TL olarak oylamaya sunularak oy çokluğu ile kabul edildi.2019 yılı bütçesinin yapılan görüşmelerle karara bağlanmasından dolayı belediye meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Yanılmaz, "Bu meclis birçok hizmete imza attı. İnanıyoruz ki aynı meclis önümüzdeki dönemde de birçok hizmete imza atarak Elazığ'ın kalkınmasında ve ilerlemesinde önemli rol üstlenecektir" dedi. - ELAZIĞ