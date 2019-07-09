09.07.2019 21:06
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Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak istifa etti

Elazığ Belediyespor Başkanı Toprak istifa etti

Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak görevinden istifa etti.

Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak görevinden istifa etti.

Elazığ Belediyespor'un kurucularından olan ve 2014 yılından buyana kulüp başkanı lığı görevini yürüten Ahmet Toprak istifa etti.

Ahmet Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana başkanlığını yaptığım Elazığ Belediyespor Kulübü'nden gerekli desteği göremediğim, yalnız bırakıldığım ve işlerimin yoğunluğu gerekçeleri ile istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte aşçısından malzemecisine, futbolcusundan teknik heyetine yanımda olan herkese teşekkür eder, Elazığ Belediyespor Kulübü'ne bundan sonrası için başarılar temenni ederim" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ Belediyespor, Ahmet Toprak, Spor

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