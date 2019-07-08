08.07.2019 13:36
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Elazığ Belediyespor'dan 10 imza

Elazığ Belediyespor

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, 2019-2020 Sezonu öncesi iç transferde 10 isimle yeniden anlaşma sağladı.

Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü, 2019-2020 Sezonu öncesi iç transferde 10 isimle yeniden anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı - Lacivertli ekip teknik heyetin direktifleri doğrultusunda 10 isimle yeniden anlaşma sağladı.

Konuya ilişkin olarak kulübün resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, iç transfer çalışmaları kapsamında kalecimiz Engin Olgun, stoperlerimiz Enver Abdullah Filiz, Burak Keskin, orta saha oyuncularımız Muhammet Can Öztürk, Mazlum Öndil, Nihat Apaydın, Cenk Cengiz, Arif Şahin, Ferhat Canlı ve Burak Altıngök ile yeniden anlaşma sağlamıştır. İç ve dış transfer çalışmalarımız yönetimimiz ile teknik heyetimizin istişareleri doğrultusunda büyük titizlikle devam edecektir" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Futbol, Spor

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