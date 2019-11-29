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Elazığ Belediyespor Kur'an kursunu ziyaret etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Haydar Baba Yatılı Kuran Kursu'nu ziyaret etti ve genç hafızlarla bir araya geldi.

29.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:13Elazığ Belediyespor Kur'an kursunu ziyaret etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Haydar Baba Yatılı Kuran Kursu'nu ziyaret etti.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Haydar Baba Yatılı Kuran Kursu'nu ziyaret eden futbolcular, genç hafızlarla sohbet ettiler. Kulüp başkanı Metehan Kaçar, Sportif Direktör Alaattin Tutaş ve futbolcular gençlere nasihatte bulundu.

Ziyarette sonrasında öğrencilere iaşe yardımında da bulunuldu.Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurs hocaları ve öğrenciler ise, Elazığ Belediyespor'a ligde başarılar diledi.

"GALİBİYET PRİMLERİ MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞLANDI"

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elazığ Belediyespor, sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon galibiyet primlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan kulüp oyuncuları ayrıca Gazi Huzurevi'ni de ziyaret etmişlerdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Kuran-ı Kerim, Spor

Kaynak: İHA

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