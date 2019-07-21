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Elazığ Belediyespor, dış transfere başladı

Elazığ Belediyespor, dış transferde Hayrettin Cengiz ile 2, Tuncay Fındıkcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

21.07.2019 13:38 Elazığ Belediyespor, dış transfere başladı
Elazığ Belediyespor, dış transferde Hayrettin Cengiz ile 2, Tuncay Fındıkcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezonda mücadele edecek olan Elazığ Belediyespor FK, iç transferi tamamladıktan sonra dış transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı - Lacivertli ekip bu kapsamda Hayrettin Cengiz ile 2, Tuncay Fındıkcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Müdürü Metehan Kaçar katıldı.

1994 Afyonkarahisar doğumlu olan Hayrettin Cengiz profesyonel futbol kariyerine Antalyaspor'da başladı. Daha sonra Kemerspor, Kahramanmaraşspor ve Düzcespor gibi takımlarda forma giyen Hayrettin son olarak Nevşehir Belediye Gençlikspor forması giydi. Sol bek mevkiinde görev yapan oyuncu geçtiğimiz sezon takımıyla 2. lige yükselme hakkını play-off final maçında kaybetti. 25 yaşındaki oyuncu 2018-2019 Sezonu'nda 23 TFF 3. Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.

1992 Trabzon doğumlu olan Elazığ Belediyespor'un bir diğer transferi Tuncay Fındıkcı ise Arsinspor'da başlayan profesyonel kariyerinde Tuzlaspor ve Yeni Orduspor gibi takımlarda forma giydikten sonra TFF 2. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'nde oynadı. Ön libero pozisyonundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İzmit ekibiyle TFF 2. Lig'de 28 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında oynayarak 5 gole imza attı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor

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