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Elazığ Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 4-1

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Ozan Ergün, Sedat Etik, Çağrı YıldırımELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün- Can, Burak, Arif (Dk.65 Tuncay), Hayrettin, Emre, Mazlum (Dk.86 Cenk), Gökhan (Dk.86 Serhan), Ferhat, Semih, Burak KavlakFATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan- Rıdvan (Dk.

24.11.2019 15:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:53Elazığ Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 4-1

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Ozan Ergün, Sedat Etik, Çağrı Yıldırım

ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün- Can, Burak, Arif (Dk.65 Tuncay), Hayrettin, Emre, Mazlum (Dk.86 Cenk), Gökhan (Dk.86 Serhan), Ferhat, Semih, Burak Kavlak

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan- Rıdvan (Dk.31 Ergin), Hacı, Ufuk, Mehmet, Muhammet, Fatih, Zihni (Dk.85 Abdullah), Mehmet, Sergen (Dk.90 İsmail), Recep

GOLLER: Dk.5 Ferhat, Dk.36 ve Dk.90 Semih, Dk.81 Emre (Elazığ Belediyespor) - Dk.60 Hacı ( Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Ferhat, Ogün (Elazığ Belediyespor), Sergen (Fatsa Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor sahasında Fatsa Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

5'inci dakikada Ferhat ceza sahası dışında sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

36'ncı dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son olarak dokunan Semih, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

60'ıncı dakikada ceza sahası içine topla birlikte giren Hacı'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

81'inci dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren Emre, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

90'ıncı dakikada Elazığ Belediyespor'un kontra atağında Semih kaleci Ömürcan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Elazığ Belediyespor, Can Burak, Fatsa, Spor

Kaynak: DHA

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