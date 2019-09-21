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Elazığ belediyespor - fethiyespor: 1-1

Stat: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün Karakaya - Can (Dk.Mazlum), Burak Keskin, Burak Kavlak, Muhammet, Hayrettin, Tuncay, Arif, Ferhat (Dk.46 Cenk), Emre Bayram, Gökhan (Dk.

21.09.2019 19:04Elazığ belediyespor - fethiyespor: 1-1

Stat: Gençlik Merkezi
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Uğur Aydoğdu
ELAZIĞ  BELEDİYESPOR  FK: Ogün Karakaya - Can (Dk.Mazlum), Burak Keskin, Burak Kavlak, Muhammet, Hayrettin, Tuncay, Arif, Ferhat (Dk.46  Cenk), Emre Bayram, Gökhan (Dk.59 Serhan)
FETHİYESPOR: Serkan - Hüseyin, Sabri, Anıl Gir (Dk. 69 Metin), Halil, İbrahim (Dk. 83 Ozan), Mert Özmen, Cemal (Dk.77 Sergen), Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu, Turgay
GOLLER:  Dk.76 Turgay (Elazığ Belediyespor) - Dk.40 Cemal ( Fethiyespor )
SARI KARTLAR: Emre (Elazığ Belediyespor) - Sabri (Fethiyespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 4'üncü haftasında Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Fethiyespor'la 1-1 berabere kaldı.
40'ıncı dakikada ceza sahası dışından Cemal'in sert şutu ağlara gitti: 0-1.
76'ncı dakikada Cenk, ceza sahası içindeki Turgay'a pas verdi. Turgay'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
90'ıncı dakikada Arif ceza sahasına bir pas gönderdi, Serhan'ın şutunu kaleci kurtardı.



- Elazıg

Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Cenk Emre, Spor

Kaynak: DHA

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