Menü
Haberler ›› Spor ››Elazığ Belediyespor FK: 2-1 - Spor

Elazığ Belediyespor FK: 2-1

STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Mehmet Şengül (xx) KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx) - Onur Güney (xxx), Kadir Mert (xxx), Oğuzhan Malcı (xxx), Tahir (xxx), Sinan Turan (xxx) (Dk. 81 Selçuk x), Rıza Şen (x) (Dk. 46 Uğurcan xx), İsa Baltacı (xx) (Dk .

08.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:16
Elazığ Belediyespor FK: 2-1

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Mehmet Şengül (xx)

KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx) - Onur Güney (xxx), Kadir Mert (xxx), Oğuzhan Malcı (xxx), Tahir (xxx), Sinan Turan (xxx) (Dk. 81 Selçuk x), Rıza Şen (x) (Dk. 46 Uğurcan xx), İsa Baltacı (xx) (Dk .58 Emre Can xx),  Bekir Can Kara (xxx), Yaşar (xxx), Yusuf (xxx)

ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün(xx) - Emrah (xx), Can (xx), Burak Keskin (xx), Mazlum (xx) (Dk.79 Ömer x), Cenk (xx) (Dk. 79 Abdullah x), Ferhat (xx), Furkan (xx), Nihat (xx) (Dk.46 Oktay xx), Semih (xx), Burak (xx)

GOLLER: Dk. 29 Yusuf, Dk. 73 Yaşar (Kozanspor FK) - Dk. 82 (P) Oktay (Elazığ Belediyespor FK)

SARI KARTLAR: Bekir Can Kara, Emre Can, Yaşar (Kozanspor FK) - Emrah, Mazlum, Abdullah Filiz (Elazığ Belediyespor FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK'yı 2-1 mağlup etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Sinan Turan, Onur Güney, Onur Bulut, Selçuk, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi Spor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Spor
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü Spor
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü