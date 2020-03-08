Elazığ Belediyespor FK: 2-1
STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Mehmet Şengül (xx) KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx) - Onur Güney (xxx), Kadir Mert (xxx), Oğuzhan Malcı (xxx), Tahir (xxx), Sinan Turan (xxx) (Dk. 81 Selçuk x), Rıza Şen (x) (Dk. 46 Uğurcan xx), İsa Baltacı (xx) (Dk .
08.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:16
STAT: İsmet Atlı
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Çağlar Demirkıran (xx), Mehmet Şengül (xx)KOZANSPOR FK: Onur Bulut (xxx) - Onur Güney (xxx), Kadir Mert (xxx), Oğuzhan Malcı (xxx), Tahir (xxx), Sinan Turan (xxx) (Dk. 81 Selçuk x), Rıza Şen (x) (Dk. 46 Uğurcan xx), İsa Baltacı (xx) (Dk .58 Emre Can xx), Bekir Can Kara (xxx), Yaşar (xxx), Yusuf (xxx)ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün(xx) - Emrah (xx), Can (xx), Burak Keskin (xx), Mazlum (xx) (Dk.79 Ömer x), Cenk (xx) (Dk. 79 Abdullah x), Ferhat (xx), Furkan (xx), Nihat (xx) (Dk.46 Oktay xx), Semih (xx), Burak (xx)GOLLER: Dk. 29 Yusuf, Dk. 73 Yaşar (Kozanspor FK) - Dk. 82 (P) Oktay (Elazığ Belediyespor FK)
SARI KARTLAR: Bekir Can Kara, Emre Can, Yaşar (Kozanspor FK) - Emrah, Mazlum, Abdullah Filiz (Elazığ Belediyespor FK)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kozanspor FK, evinde konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK'yı 2-1 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Elazığ Belediyespor FK: 2-1
Etiketler : Sinan Turan, Onur Güney, Onur Bulut, Selçuk, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Spor
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Spor
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Spor
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi
Spor
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Spor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Spor
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü