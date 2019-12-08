Haberler » Spor » Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0 - Spor

Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus YıldızELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak KavlakESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.

08.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:01Elazığ Belediyespor FK - Esenler Erokspor: 1-0

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız

ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK: Ogün - Burak Keskin, Arif, Hayrettin, Mazlum, Gökhan (Dk.76 Serhan), Ferhat, Tuncay (Dk.88 Nihat), Metehan, Semih (Dk.64 Cenk), Burak Kavlak

ESENLER EROKSPOR: Özgün - Sinan, Efe, Abdurrahman (Dk.54 Şahin), Alper (Dk.75 Emirhan), Berkay, Erhan, Gökcan, Melih, Emre, Eray

GOL: Dk.50 Metehan ( Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor) - Alper ( Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 16'ncı hafta karşılaşmasında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

26'ncı dakikada Emre'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

50'nci dakikada Metehan, Arif'le girdiği duvar pasının ardından ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, Elazığ Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Elazığ

Elazığ Belediyespor, Esenler, Elazığ, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:45 Turgutluspor - Erbaaspor (EK FOTOĞRAFLAR) - Spor
16:35 TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Diyarbekirspor: 2 - Spor
16:33 Diyarbekirspor: 2-2 - Spor
16:31 Amed Sportif Faaliyetler uzatmada kazandı - Spor
16:26 TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Şile Yıldızspor: 0 - Spor
16:14 Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı - Spor
15:14 Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! - Spor
14:49 Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi! - Spor
14:13 VakıfBank dünya üçüncüsü oldu! - Spor
13:36 Alanyaspor maçı sonrası sakatlık açıklaması! - Spor
8.12.2019 16:47:35