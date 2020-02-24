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Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu

Elazığ depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor'un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

24.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:15Elazığ Belediyespor'un ertelenen maç tarihleri belli oldu
depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor'un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Belediyespor'un erteleme maçlarının tarihleri netlik kazandı. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Payasspor ve Cizrespor maçları ertelenen kırmızı-lacivertli ekibin, bu maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçı Elazığ Belediyespor - Payasspor karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. 22. haftanın ertelenen Elazığ Belediyespor - Cizrespor karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanacak. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

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