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Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları

Ara dönem hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığ Belediyespor'da futbolcular, kamp değerlendirmesinde bulundu.

29.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:00 Elazığ Belediyespor'un kamp çalışmaları
Ara dönem hazırlıklarına 'da devam eden Elazığ Belediyespor'da futbolcular, kamp değerlendirmesinde bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ligin ilk yarısını 17 puanla 11. sırada tamamlayan ve ikinci yarı için hedefini play-off olarak belirleyen Elazığ Belediyespor'da futbolcular Can Morgül, Tuncay Fındıkcı ve Gökhan Aydaş, kampı değerlendirdi.

Kampın olumlu geçtiğini ifade eden ön libero Can Morgül, "Takım olarak arkadaşlığımız da üst seviyede. Kampta da eksiklerimizi görme fırsatımız oldu. Kampımız oldukça verimli geçiyor. İnşallah ligin ilk yarısında kaybettiğimiz puanları ikinci yarıda telafi edip, takımı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Takımın orta saha oyuncularından Tuncay Fındıkcı da "İlk yarıdan çıkardığımız dersler doğrultusunda ara kamp döneminde iyi çalışıp ikinci yarıda hedeflediğimiz yere ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Antalya kampını verimli geçirdiklerini dile getiren forvet Gökhan Aydaş ise, "Kampın başından beri bütün takım yüzde 100 ile çalışıyor. Bunun karşılığını ligde kesinlikle alacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyespor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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