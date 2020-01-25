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Elazığ beşik gibi sallanıyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.

25.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:25Elazığ beşik gibi sallanıyor
'ın ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. Bugün akşam saatlerinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremin ardından büyüklükleri 3 ile 5 arasında değişen 5 artçı deprem daha meydana geldi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Beşik gibi sallanan bölgede bugün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki artçı depremin ardından 3.1, 4.4, 4.3, 4.1, 4.3 olmak üzere 5 artçı deprem daha meydana geldi. Bölgede deprem tedirginliği devam ederken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
(İHA)

Sivrice, Deprem, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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