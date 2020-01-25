Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Elazığ 'da 6.8'lik depremin meydana geldiği Sivrice ilçesi bu kez 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem yerin yaklaşık 7.57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bu depremin ardından 4.1 ve 3.9 şiddetinde iki artçı sarsıntı daha meydana geldi.

147 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Öte yandan, 6.8 şiddetindeki depremin meydana geldiği saat 20.55'ten bu yana bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 10 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 147 olduğu belirtildi.

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Öte yandan, AFAD verilerine göre, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13'u Elazığ, 5'i Malatya olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini 553 kadar da yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca 30 kişinin de enkaz altında olduğu belirtildi.



