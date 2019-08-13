Elazığ bozkırını lavanta tarlasıyla "mora boyadı"

Elazığlı 68 yaşındaki Mehmet Ergül, Isparta'daki tarlalarda görüp mor rengi ve kokusundan etkilendiği lavantaları, memleketinde de yetiştiriyor.

Yaklaşık 4 yıl önce seyahat için gittiği Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyünde gördüğü lavanta tarlasının görünümü ve kokusundan etkilenen Ergül, memleketinde de bitkinin ekimini yapmaya karar verdi.

Dönüşünde Dedeyolu köyünde yeğeniyle deneme amaçlı 10 dekarda lavanta yetiştirmeye başlayan Ergül, veriminden memnun kaldığı bitkinin ekim alanını 50 dönüme çıkarmayı hedefliyor.

Hasat edilen çiçeklerinden elde edilen tohumu, başta kozmetik, ilaç sanayi ve sabun yapımında kullanılan lavantayla bozkırı ekonomik değere dönüştüren Ergül, girişimiyle yörede lavanta yetiştiriciliği yapılabileceğini de gösterdi.

Ergül'ün kurduğu lavanta tarlası, bozkırı adeta mora boyayan görseliyle, fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerden de ilgi görüyor.

Mehmet Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuyucak köyünü ziyaretinde, lavanta tarlalarının mor ile yeşilin birbirine karıştığı eşsiz manzarası ve mis kokusu karşısında adeta büyülendiğini söyledi.

Bunun üzerine memleketinde lavanta yetiştirmeyi düşündüğünü anlatan Ergül, "Sorduğumuzda lavantanın 'kuraklık bitkisi' olarak tarif edilmesi üzerine, bu aromatik bitkinin Elazığ'ın kurak ikliminde rahatlıkla yetiştirilebileceği düşüncesi daha da güçlendi." dedi.

Lavanta yetiştiriciliği konusunda uzmanlardan bilgi aldıklarını, fidelerini getirip diktiklerini belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Bakımını yapıp 3 senede çok iyi bir seviyeye getirdik. Şu an tam verime geçmiş durumda. Çok güzel bir kokusu ve görseli var, lavanta yetiştiriciliğini herkese tavsiye ediyorum. Fazla bir emek sarf etmiyoruz. Bakımı, sulaması, çapalaması diğer ürünler gibi. Senede bir kez mahsul alıyoruz. 5 yılda tam kapasiteli verime geçiyor."

"Yağı 120 avroya kadar alıcı buluyor"

Lavantanın bu yılki hasadından oldukça memnun kaldıklarını ifade eden Ergül, lavanta tohumunun çeşidine göre toptan 20-60 liraya, yağının ise 120 avroya kadar alıcı bulduğunu bildirdi.

Ergül, lavanta yetiştiriciliğine başladıktan sonra çevrelerindeki birçok çiftçinin bu işe merak sardığını anlatarak, "Zamanla bu işin Elazığ'da daha da yaygınlaşacağı kanaatindeyim. İnsanlar nasıl yetiştirildiğini merak edip soruyor. Elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz." dedi.

"Sözleşmeli üretim modeliyle lavanta yetiştiriciliği yapılacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ise kentin iklimi ve toprak yapısının birçok tıbbi ve aromatik bitkinin yetişmesi için uygun olduğunu söyledi.

Lavantanın da bunlardan biri olduğunu dile getiren Karahan, Ergül'ün, lavantadan elde ettiği verimle birçok üreticiye örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde spesifik olarak farklı türde aromatik bitkiler yetiştiriliyor ancak buradaki en önemli sorun, üreticinin hasat ettiği ürünü pazarlamakta güçlük yaşaması. Bu noktada üreticimize destek olmak için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde bir işleme tesisi kuracağız. Bu tesisle, lavanta başta olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerin sözleşmeli üretim modeli içerisinde yetiştirilmesine imkan sağlayarak, ekonomiye katkı sunacağız."

Kaynak: AA