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Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi

Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.

07.10.2019 12:04Elazığ-Çemişgezek arası feribot seferlerine kış düzenlemesi
Elazığ- Çemişgezek arası feribot seferlerinde kış düzenlemesi yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasında Keban baraj gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların seferleri, bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, Keban Baraj Gölü üzerinde ulaşım sağlayan feribotların sefer saatlerinde kış düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, feribotların ilk seferine Çemişgezek ilçesinden saat 07.00'de başlayıp saat 23.00'a kadar her saat başı, Elazığ yakasından ise saat 07.30'dan başlayarak 23.30'a kadar seferlerin birer saat arayla devam edeceği aktarıldı. - TUNCELİ

Çemişgezek, Tunceli, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: İHA

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