ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılamaCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul'da tedavi gören Taha Sis (6), 10 günlük ziyaret için geldiği memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı.

05.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, İstanbul'da tedavi gören Taha Sis (6), 10 günlük ziyaret için geldiği memleketi Elazığ'da coşkuyla karşılandı.
Göz sinirlerindeki tümör nedeniyle sol gözü görme yetisini kaybeden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha Sis, annesi Azine Sis (32) ile memleketi Elazığ'a geldi. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi ile Umut ve Yaşam Derneği üyelerince, oturduğu Olgunlar Mahallesi'nde Taha için sürpriz karşılama yapıldı. Elazığ Belediyesi'ne ait "Gakgobüs" adı verilen üstü açık etkinlik otobüsü ile müzikler çalınarak oyunlar oynandı. Taha'ya hediyeler verilirken, oturdukları apartmanın avlusunda kurban kesildi, palyaço gösterisi yapıldı.
Azine Sis, Taha'nın henüz ameliyat olmadığını belirterek, "Şu an kemoterapi görüyor, altıncı ayımızdayız. İnşallah tümör biraz daha küçülürse ameliyat edecekler. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz öncelikle. O olmasaydı böyle bir yükün altından maddi ve manevi olarak kalkmamız imkansızdı. Herkese çok teşekkür ederiz, Sayın belediye başkanımıza, Elazığ Gençlik Kolları, Belediye Gençlik kollarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmadılar sağ olsunlar. Umut ve Yaşam Derneği'ne, hepsine teşekkür ederiz sağ olun" dedi. ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha’ya coşkulu karşılama

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Elazığ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine ’Kim Milyoner Olmak İster?’ repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi
Haberler››Güncel››ELAZIĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha'ya coşkulu karşılama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:41: MUĞLA Kendisini bıçaklayan kişiyi ekmek bıçağıyla sokakta aradı - Haber 17:41: Kendisini yaralayanı, ekmek bıçağıyla sokaklarda aradı - Haber 17:41: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin parti kesin hesabı teslimi süresinin uzatılması talebini reddetti - Haber 17:39: Çevre tırı Ataşehir'in sokaklarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak için gezdi - Haber 17:39: Kayseri'de koyunlar kırkılmaya başlandı - Haber 17:07: Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu - Haber 16:29: ABD'de bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedi bulundu - Haber 16:11: İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü - Haberler 12:01: Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı - Haberler 11:06: Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu - Haberler