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Elazığ'da 1 köy ve 1 mahalle, karantinaya alındı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Gemici köyü ve Sivrice ilçesine bağlı Hazar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

12.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:42
Elazığ'da 1 köy ve 1 mahalle, karantinaya alındı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesine bağlı Gemici köyü ve Sivrice ilçesine bağlı Hazar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alındı.

Baskil'in Gemici köyü ve Sivrice'ye bağlı Hazar Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi nedeniyle 14 gün süreyle ilçelerin Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla? 14 gün karantinaya alındı. Ayrıca Elazığ Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Sivrice ilçe merkezine araç giriş ve çıkışları zaruri hizmetler dışında ikinci karara kadar kısıtlandı. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada,  "Koronavirüs vakası görüldüğünden dolayı Baskil ve Sivrice İlçeleri Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla? Baskil ilçesi Gemici köyü ve Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Sivrice ilçe merkezine araç giriş-çıkışları zaruri hizmetler hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sivrice, Baskil, Elazığ, Güncel
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