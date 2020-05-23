Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındıELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı.

23.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:36
Elazığ'da 10 katlı apartman, karantinaya alındı
ELAZIĞ'da, Nurgül Kızılay'ın (39), koronavirüs testi pozitif çıkınca yaşadığı 10 katlı aparman karantinaya alındı.
Kent merkezindeki Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'taki 10 katlı apartmanda yaşayan Nurgül Kızılay, rahatsızlanınca Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kızılay, hastane yatırılarak, tedaviye alındı.
Nurgül Kızılay'ın aynı evde yaşadığı ablası ve yeğeni de koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. 10 katlı apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı. Elazığ’da 10 katlı apartman, karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kızılay, Elazığ, Güncel, Haber

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