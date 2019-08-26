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Elazığ'da 117 motosiklet denetlendi, 11'ine işlem yapıldı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 117 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken, 11'ine 5 bin 870 TL ceza kesildi, 3'ü trafikten men edildi.

26.08.2019 10:27 Elazığ'da 117 motosiklet denetlendi, 11'ine işlem yapıldı
Elazığ'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 117 motosiklet ve sürücüsü denetlenirken, 11'ine 5 bin 870 TL ceza kesildi, 3'ü trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri kent genelinde 8 farklı noktada eş zamanlı olarak "Motosiklet Denetimi" yaptı. Hafta sonu 3 farklı saatte eş zamanlı yapılan uygulamalarda toplam 117 motosiklet ve sürücüsü incelendi. Yapılan incelemelerde eksiklikleri bulunan 11 motosiklet sürücüsüne 5 bin 780 TL para cezası kesildi. Öte yandan 3 motosiklet ise eksiklikleri nedeniyle trafikten men edildi.

Denetimlerin Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla, sürücüler tarafından algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla ülke genelinde yapıldığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Motosiklet, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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