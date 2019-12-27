Haberler » Güncel » Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi - Haber

Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

27.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:02 Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi
'ın ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.
Son verilere göre en büyüğü 3,8 büyüklüğünde 12 artçı sarsıntı meydana geldi.
Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizliyor.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34   Sandıklı'dan kısa kısa - Haber
12:34   Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu - Haber
12:34   ANALİZ – Afrika frank zincirinden kurtuluyor - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
12:33   "Umuda yolculuk"ları trajediyle sonuçlanıyor - VAN - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
10:13   Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi - Haber
27.12.2019 12:36:04