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Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın

Elazığ'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

08.08.2019 13:32 Elazığ'da 12 katlı binanın çatı katında yangın
Elazığ'da 12 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 170'inci Sokakta bulunan bir sitedeki 12 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın çatı kısmında yangın çıktı. Dumanı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği, ancak çatının kısmen zarar gördüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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